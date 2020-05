Zielony śnieg, który pojawił się na Antarktydzie, to konsekwencja zmian klimatycznych - wyjaśniają specjaliści z Uniwersytetu w Cambridge. Tereny są tak rozległe, że zjawisko widoczne jest z kosmosu.

Wielkoskalowa mapa "zielonego śniegu" na Antarktydzie to efekt sześciu lat pracy badaczy z Uniwersytetu w Cambridge i organizacji British Antarctic Survey. Zjawisko ma bardzo intensywny charakter.

"Zielony śnieg" to w rzeczywistości mikroskopijne glony, które kwitną na powierzchni topniejącego śniegu, zabarwiając go na zielono. Ich pojawienie się jest konsekwencją zmian klimatycznych. Temperatura regionu nieustannie rośnie, stwarzając warunku do rozkwitu tych organizmów.

"Zielony śnieg" na Antarktydzie. Zasięg glonów będzie coraz większy

Jak podaje "The Guardian", jak dotąd zidentyfikowano 1679 oddzielnych zakwitów "zielonego śniegu", które w sumie zajmowały powierzchnię prawie 2 kilometrów kwadratowych, czyli obszar mniej więcej 266 boisk piłkarskich.

Do rozwoju glonów przyczyniły się także odchody ssaków i ptaków, działające jak naturalny nawóz. Największe skupiska roślin zaobserwowano w miejscach, gdzie swoje gniazda mają pingwiny i ptaki.

Zauważono także, że glony wiążą się z małymi zarodkami grzybów i bakterii. - To społeczność, która może potencjalnie tworzyć nowe siedliska. W niektórych przypadkach moglibyśmy to nazwać nowym ekosystemem - przekonuje Matt Davey z Uniwersytetu w Cambridge.

W ocenie biologów, pojawiające się w tych miejscach organizmy jednokomórkowe, mogą stać się źródłem pożywienia dla innych gatunków.

RadioZET.pl/ Sciencealert.com/ The Guardian/ Noizz.pl