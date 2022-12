Kolejne ostrzeżenia IMGW. "Woda na chodnikach będzie marznąć"

Pogoda tuż przed Bożym Narodzeniem powinna się nieco ocieplić, ale mrozy dają się nadal we znaki. - Wydaliśmy ostrzeżenia przed marznącymi opadami od Jeleniej Góry po Lądek Zdrój w woj. dolnośląskim. Tu będą jeszcze wstępowały opady marznącego deszczu. W tym rejonie może się powtórzyć sytuacja z wtorku. Ostrzeżenia obowiązują aż do piątku – mówi PAP rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Ślisko będzie również na Opolszczyźnie, Śląsku, Małopolsce, Podkarpaciu, a także w Świętokrzyskim i Lubelskim, a nawet w południowej części Mazowsza. - Tam w nocy temperatura spadnie poniżej zera. A przecież w ciągu dnia topił się śnieg. Woda, która jest na chodnikach i jezdniach, będzie marzła - wyjaśnia.

Ostrzeżenia IMGW. Marznące opady i roztopy

Na Kielecczyźnie spodziewana jest szadź, a zatem i tam będzie ślisko. Jest i inne niebezpieczeństwo. Od zachodu wkroczyło do Polski bardzo ciepłe jak na tę porę roku, powietrze. - Śnieg, który zalega w Sudetach, będzie się szybko topił, dlatego wydaliśmy ostrzeżenia przed roztopami – dodaje Walijewski.

Ciepłe powietrze, które będzie napływało do Polski, w środę sprawi, że na północy, nad morzem, śnieg już całkowicie zniknie. W kolejnych dniach śnieg, który zalega w centrum, północnym wschodzie i na południu zacznie się mocno topić. Z każdym dniem będzie go mniej. W czwartek już 7–8 stopni, a w piątek już 10–11, a na Dolnym Śląsku nawet 12 st. C.

Pogoda na środę 21 grudnia

Według prognoz IMGW w środę Polska będzie znajdowała się pod wpływem niżu znad Atlantyku, który przemieszcza się na wschód Europy. Synoptyk Ilona Bazyluk zaznaczyła, że w środę prognozowane są opady deszczu w całym kraju, przy czym najsłabsze będą miały miejsce na południowym wschodzie. Na krańcach południowych Polski, zwłaszcza w rejonach podgórskich, możliwe są słabe opady marznące powodujące gołoledź.

- Poza tym obszarem będą to zwykłe opady deszczu. Na termometrach pokaże się maksymalnie od jednego stopnia Celsjusza na wschodzie, około 3 w centrum, do 7 na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, górach silniejszy i osiągający do 80 km/h, południowo-zachodni - powiedziała.

Według zapowiedzi IMGW-PIB, w środę zostaną wydane ostrzeżenia przed roztopami dla rejonu Sudetów i Podlasia. Prawdopodobnie podobne ostrzeżenia dla rejonu Karpat zostaną wydane w piątek.

RadioZET.pl/PAP - Marek Szczepanik, Wojciech Kamiński