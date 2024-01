W środę, poza słonecznym południem i południowym zachodem, w kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Jak informuje IMGW, Polska pozostanie w zasięgu klina wyżu znad Wysp Owczych, jedynie północno-wschodnia część kraju dostanie się pod wpływ zatoki niskiego ciśnienia z ciepłym frontem atmosferycznym. Południe kraju pozostanie w mroźnym powietrzu pochodzenia arktycznego, nad pozostały obszar napłynie cieplejsze i wilgotne powietrze polarne.

Oznacza to, że dotychczasowy polski "biegun zima", czyli rejon Suwałk, będzie jednym z cieplejszych miejsc w kraju. W środę termometry mają pokazać tam nawet 2 stopnie na plusie. Jeszcze niedawno w nocy odczuwano tam poniżej -20 stopni.

Pogoda. Trzaskające mrozy w odwrocie

Pogoda będzie w środę jeszcze mocno zróżnicowana. Najchłodniej zapowiada się na południowym wschodzie - tam wyniesie od -11 do -8 stopni Celsjusza. Ok. -3 stopnie ma być w centrum, a najcieplej, do 1 stopnia na północy i plus 2 stopni nad samym morzem.

- Miejscami wystąpią słabe opady śniegu, przechodzące na północnym wschodzie w deszcz ze śniegiem i lokalnie marznący deszcz lub mżawkę, powodujące gołoledź. A to oznacza, że warunki na drogach w północno-wschodniej Polsce mogą być miejscami trudne – powiedział PAP Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptyk IMGW przestrzegł przed marznącymi mgłami ograniczającymi widzialność do 500 metrów na północy kraju. Mogą utrzymywać się w środę przez cały dzień.

Mróz utrzyma się w nocy ze środy na czwartek w górskich i podgórskich powiatów Małopolski i Podkarpacia. Temperatura minimalna wyniesie od minus 17 do minus 15 stopni Celsjusza. W centrum kraju będzie ok. minus 5 stopni, na północy zero stopni, nad morzem nawet do plus 2 stopni.

W kolejnych dniach ma zrobić się cieplej już w całym kraju. Już w czwartek temperatura oscylować będzie wokół zera, a to oznacza, że mogą pojawić się niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, w tym marznące opady i oblodzenia.

Źródło: Radio ZET/PAP - Inga Domurat