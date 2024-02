Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wystosował we wtorek 1 lutego ostrzeżenia drugiego stopnia dla powiatów: słupskiego, Słupsk, lęborskiego, wejherowskiego i puckiego w województwie pomorskim oraz dla powiatu sławieńskiego w województwie zachodniopomorskim. Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 90 km/h. Alerty będą w mocy do godziny 22 w czwartek.

Jednocześnie synoptycy wydali żółte alarmy, niższego stopnia, dla powiatów: Świnoujście, polickiego, Szczecin, goleniowskiego, kamieńskiego, gryfickiego, łobeskiego, świdwińskiego, białogardzkiego, koszalińskiego, Koszalin na Pomorzu Zachodnim oraz dla powiatów: bytowskiego, kartuskiego, gdańskiego, Gdańsk, Sopot, Gdynia, nowodworskiego na Pomorzu. W tych miejscach wiatr powieje ze średnią prędkością do 45 km/h, w porywach do 85 km/h. Alerty wygasną o godzinie 22 w czwartek.

Pogoda. Czwartek z wszelkimi opadami

– W czwartek zachmurzenie będzie duże, wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, w centrum kraju 5 stopni, a na południu do 6 stopni – powiedziała Agnieszka Prasek, synoptyk z Centralnego Biura Prognoz IMGW. W Tatrach miejscami przybędzie 7 cm białego puchu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie nadal będzie duże. Więcej przejaśnień należy się spodziewać na zachodzie kraju i tam utrzymają się opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od minus 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, minus 1 stopnia w centrum, do 3 stopni na Wybrzeżu.

Źródło: Radio ZET/IMGW