Zmiany w szkołach od 1 września. Co z godziną wychowawczą?

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że w roku szkolnym 2024/2025 ważnym kierunkiem w szkolnictwie będzie wzmacnianie edukacji zdrowotnej. Dotyczy to między innymi nauki udzielania pierwszej pomocy. MEN wyjaśnia, że jest to jedna z podstawowych, najważniejszych umiejętności, jakie uczeń powinien zdobyć w szkole. Obecnie w programie znajdziemy przedmiot o nazwie edukacja dla bezpieczeństwa (dawniej przysposobienie obronne), w ramach którego poruszane są zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy, jednak od września mają być one realizowane podczas godziny wychowawczej.

– Oprócz kształtowania umiejętności udzielania pierwszej pomocy istotna jest odpowiedzialność za jakość jej udzielania, właściwa reakcja na nagły wypadek – czytamy na stronie internetowej MEN.

Pierwsza pomoc w szkołach: zmiany już za kilka miesięcy

Minister edukacji skieruje do kuratorów oświaty list, by zadbali na swoim terenie o pozytywny i sprzyjający klimat w szkołach w kontekście działań Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i programu "Ratujemy i Uczymy Ratować". Jest on skierowany do uczniów klas 1-3. Do programu szkoły przystępują dobrowolnie. Fundacja przekazuje bezpłatne fantomy do nauki resuscytacji, podręczniki i inne pomoce. Do tej pory programem zostało objętych ponad 30,9 tys. nauczycieli z 12,6 tys. szkół podstawowych, czyli ok. 90 procent. Blisko 3 miliony dzieci dzięki programowi nauczyło się podstaw pierwszej pomocy.