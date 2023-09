Możliwe żółte alarmy w Polsce. Idzie załamanie pogody. Zacznie się w środę

Pogoda we wrześniu zachwyca. Niedziela jest kolejnym słonecznym i ciepłym dniem. Temperatura maksymalna sięga 25 stopni Celsjusza na wschodzie oraz 30 stopni w centrum i na zachodzie Polski. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę (9.09) najcieplej było w Legnicy i Słubicach – termometry wskazały tam 29,4 stopnie.

Przed nami zmiana pogody. Prognoz zagrożeń na środę i czwartek

Pogodna aura pozostanie z nami do wtorku (12.09). – Będziemy cały czas skąpani w słońcu, dzięki Patrycji, czyli układowi wysokiego ciśnienia, który do nas dotarł – podkreślił rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Zmianę pogody odczujemy w środę (13.09) w godzinach popołudniowych. – Dojdzie do przemodelowania pogody. Niż, który się kręci nad północnozachodnią Europą, wkroczy na teren Polski i stworzy front atmosferyczny. Będą opady i burze. Ochłodzi się – wyjaśnił Walijewski. Nad morzem temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 19 stopni Celsjusza. W pozostałej część kraju do 21 stopni – jedynie na Mazowszu 22 stopnie.

Na środę IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw:

zachodniopomorskiego;

lubuskiego;

dolnośląskiego;

opolskiego.

Ponadto żółte alerty dotyczącego silnego deszczu i burz mają obejmować południowe powiaty województw: śląskiego i małopolskiego. W czwartek (14.09) ten sam rodzaj ostrzeżeń ma dotyczyć południa Małopolski i Podkarpacia.

fot. IMGW

Pojawi się kolejna fala upałów

Deszczowa i burzowa aura nie potrwa jednak zbyt długo. Wstępne prognozy długoterminowe mówią, że od soboty (16.09) będzie napływać cieplejsze powietrze. – Początkowo słupki rtęci wzrosną do około 24-26 stopni Celsjusza, ale już w niedzielę (17.09) temperatura maksymalna wyniesie 29 stopni, a w poniedziałek (18.09) może gdzieś pojawić się nawet 30 stopni Celsjusza – ogłosił rzecznik IMGW.