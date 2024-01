Pogoda we wtorek nie zachęca do wyjścia z domu - wróciła zima. We wschodniej i południowej Polsce mocno sypnęło. Dla Warmii i Mazur, Podlasia, części Mazowsza i Lubelszczyzny obowiązują ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu. Biało jest także w okolicach Wałbrzycha, gdzie również jest ostrzeżenie pierwszego stopnia.



Na północnym wschodzie biało będzie do piątku. Pod koniec tygodnia na Suwalszczyźnie będzie do minus 10 stopni. W pozostałej części kraju pogoda będzie bardziej jesienna niż zimowa.

Pogoda. Powrót zimy, IMGW wydał alerty

Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, gdzie w środę może być nawet 12 stopni na plusie. Do tego deszczowo w centrum i na północnym zachodzie. Taka spora różnica temperatur ma się utrzymać do niedzieli. Od kolejnego tygodnia mroźnie będzie już w całym kraju.

Z kolei w powiecie karkonoskim i Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku ogłoszono trzeci (najwyższy) stopień alertu przed roztopami. Ostrzeżenia obowiązują do piątku (05.01).

Prognoza pogody - wtorek (2 stycznia)

- We wtorek będzie pochmurnie z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wschodzie będzie ślisko. Tam temperatura wyniesie minus 3 st. C. - poinformowała PAP Dorota Pacocha, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna wyniesie od minus 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 3 stopni w centrum, do 7 stopni Celsjusza na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, lekko porywisty, z kierunków południowych. Na pogórzu karpackim i na przedgórzu sudeckim porywy wyniosą do 65 km/h, a w górach do 100 km/h.

W nocy będzie zachmurzenie duże i całkowite. Na przeważającym obszarze będzie padał deszcz a na północnym wschodzie i wschodzie opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, ok. zera w centrum, do 5 na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo wschodni. Na przeważającym obszarze kraju porywisty.

Źródło: Radio ZET/IMGW/PAP - Jacek Buraczewski