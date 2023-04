Nagłe załamanie pogody w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia

Pogoda w czwartek (13.04) mocno da się we znaki mieszkańcom południowo-zachodniej części Polski. Tam spadnie od 40 do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Wysoko w Sudetach – do 15 cm śniegu. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie. Lokalnie również mogą wystąpić słabe opady deszczu. Najwięcej słońca będzie w południowo-wschodniej części Polski.

Ostrzeżenia IMGW - intensywne opady deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu (do godziny 21 w piątek) dla województw:

dolnośląskiego, dla powiatów: zgorzeleckiego, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, karkonoskiego, Jelenia Góra, kamiennogórskiego, jaworskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego;

opolskiego, dla powiatów: nyskiego, prudnickiego, głubczyckiego.

W czwartek 13 kwietnia temperatura maksymalna wyniesie od 6-10 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, 12 na północy, około 14 na zachodzie i na południowym wschodzie, do 16 stopni w centrum kraju i na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na ogół zmienny, z południowego wschodu i wschodu.

W nocy z 13 na 14 kwietnia na południowym zachodzie będzie nadal padał deszcz. Na pozostałym obszarze możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, 5-6 stopni na Wybrzeżu i w centrum, do 8 stopni na Dolnym Śląsku i północnym wschodzie.

RadioZET.pl/IMGW/PAP