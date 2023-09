Nagłe załamanie pogody. W Polsce ogłoszono żółty alarm

Burze i ulewy będą przemieszczać się z zachodu do centrum i dalej na wschód Polski – powiedziała we wtorek rano Ewa Łapińska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W sumie we wschodniej połowie kraju nie powinno spaść więcej niż 20 litrów wody na metr kwadratowy. Do wieczora front powinien opuścić Polskę.

IMGW ogłosił ostrzeżenia pierwszego stopnia

Jak przekazało IMGW, synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami i silnym wiatrem. Alarmy są w mocy do godziny 10-12 we wtorek w trzech województwach:

opolskim;

śląskim;

małopolskim.

Jednocześnie Instytut ostrzega przed silnym wiatrem w województwie podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, jasielskim. Alert jest ważny do godziny 10 we wtorek.

Prognoza pogody na wtorek 19 września

We wtorek temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza nad morzem i w rejonach podgórskich do 22 stopni na zachodzie i 25 stopni na krańcach wschodnich. Wiatr będzie chwilami porywisty, osiągający w porywach do 55 km/h, a wysoko w górach do 70 km/h.

W nocy z wtorku na środę na krańcach wschodnich zachmurzenie będzie jeszcze duże, ale opady deszczu będą zanikać. – Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane i już bez opadów. Nad ranem miejscami mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 100 metrów – przekazała synoptyk IMGW. Termometry wskażą od 8 stopni Celsjusza w centrum, do 12 stopni na zachodzie i do 16 stopni nad samym morzem. Tam noc będzie najcieplejsza.

Pogoda długoterminowa

W środę (20.09) ma być trochę cieplej, bo 23-25 stopni Celsjusza i bez opadów. W czwartek (21.09) wrócą temperatury na poziomie 27-28 stopni. Jeśli spadnie deszcz, to tylko w Bieszczadach. W piątek (22.09) nadciągnie chłodniejszy front, ale zanim to nastąpi na wschodzie ma być jeszcze 27 stopni, a na zachodzie 24 stopnie i tam może przelotnie padać deszcz. W weekend temperatura oscylować ma wokół 20 stopni.