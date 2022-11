Nawet 15 cm śniegu. IMGW wydał alerty, ostrzeżenia w pięciu województwach

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północno-wschodnia oraz krańce południowo-zachodnie i północno-wschodnie będą pod wpływem wyżów.

Śnieg pojawił się w piątek w wielu regionach Polski. Są jednak miejsca, w których biały puch utrzyma się dłużej. Mocniej sypnie w północno-zachodniej części Polski.

Ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie i wschodzie okresami słabe opady śniegu. Na północnym zachodzie wystąpią opady śniegu, miejscami powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do nawet 15 centymetrów. Ostrzeżenia 1. stopnia w tej sprawie wydał IMGW, obejmują one tereny 5 województw:

zachodniopomorskie (w całości)

pomorskie (poza powiatami wschodnimi)

kujawsko-pomorskie (powiaty północno-zachodnie)

wielkopolskie, (powiaty północne)

lubuskie (powiaty północne)

Jednocześnie w nocy z piątku na sobotę obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniem. Alerty objęto 4 województwa z południowej i południowo-wschodniej Polski – opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. Strefa oblodzenia wystąpi od Bielska-Białej przez okolice Krakowa i Tarnowa oraz Rzeszowa po okolice Lubaczowa przy granicy z Ukrainą. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 5 rano w sobotę.

Temperatura w Polsce będzie wahała się od -4 stopni C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, przez około -2 st. C w centrum po 1 st. "na plusie" na krańcach zachodnich oraz nad morzem. Wiatr będzie słaby i zmienny. Wysoko w Tatrach osiągnie w porywach do 65 km/h.

RadioZET.pl/Meteo.imgw.pl