Atak zimy i śnieg w prawie całym kraju. Temperatura gwałtownie w dół

Pogoda robi się coraz bardziej zimowa. Już przed kilkoma dniami w prognozie długoterminowej na listopad zapowiadaliśmy atak zimy. W ostatnich kilkunastu godzinach w całej Polsce mieliśmy dowody na to, że ta pora roku zbliża się wielkimi krokami.

Atak zimy w Polsce. Gdzie spadł śnieg?

W mediach społecznościowych pojawiło się sporo zdjęć, nagrań i relacji z różnych części kraju. Biały puch spadł m.in. w Krakowie, gdzie widać było przysypane dachy samochodów.

Z kolei w Gdańsku skąpane w bieli były dachy miejskich kamienic.

Malowniczo prezentował się natomiast ewangelicki Kościół Górski Naszego Zbawiciela (znany jako świątynia Wang) w Karpaczu oraz znajdujący się obok cmentarz.

Tak z kolei było w nocy z czwartku na piątek w Nowej Rudzie w Kotlinie Kłodzkiej (woj. dolnośląskie).

To zaś nagranie z terenu Karkonoskiego Parku Narodowego.

Śnieg spadł również m.in. w Rzeszowie oraz w okolicach granicy polsko-czeskiej. Delikatnie prószył także w Warszawie.

Pogoda w Polsce. Prognoza IMGW na weekend

Co w takim razie czeka nas w najbliższych dniach? O tym mówiła w rozmowie z Polską Agencją Prasową synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska. Zapowiedziała m.in, że w piątek "w Tatrach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 7 cm. Na Wybrzeżu, szczególnie w jego wschodniej części będą za to opady deszczu ze śniegiem, a niewykluczone są także tam opady śniegu".

Temperatura maksymalna od -2 stopni na północnym wschodzie, a także miejscami na Kielecczyźnie i Zamojszczyźnie. Na przeważającym obszarze kraju od 0 do 1 stopnia. Najcieplej będzie nad morzem: 3-4 stopnie Celsjusza.

W nocy z piątku na sobotę nad Polskę napływało będzie nadal arktyczne powietrze z północnego wschodu, co spowoduje znaczne oziębienie. Na północnym wschodzie Polski temperatura spadnie nawet do -9 stopni Celsjusza. W terenach podgórskich spodziewana temperatura to ok. -5 stopni, a na przeważającym obszarze kraju będzie ok. -1.

Z kolei serwis meteoprognoza.pl podał, że wiatr w piątek będzie wiał z kierunku wschodniego i północno-wschodniego oraz że będzie słaby i umiarkowany. Jedynie na Wybrzeżu może być porywisty. Ponownie opady śniegu spodziewane są natomiast na Wybrzeżu, wschodzie i południu.

