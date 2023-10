Nowa prognoza IMGW mocno zaskakuje. Synoptycy się tego nie spodziewali

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. - Na północy miejscami będą się pojawiały małe opady deszczu - poinformowała w rozmowie z PAP synoptyczka IMGW Dorota Pacocha. Reszta kraju ma być pogodna.

Temperatura maksymalna wahać się będzie od 17 stopni C. na wschodzie, w rejonach podgórskich Karpat, do 25 stopni C. na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Nowa prognoza IMGW mocno zaskakuje

W nocy, z poniedziałku na wtorek ma być pogodnie. - Jedynie na północy kraju zachmurzenie będzie okresami duże. W pierwszej połowie nocy pojawią się tam również miejscowe opady deszczu - podkreśliła synoptyczka. Na Pomorzu oraz na południu kraju lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.

Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 9 stopni C. na wschodzie i południu kraju do 16 stopni C. na zachodzie. - Najchłodniej będzie w rejonie podgórskich Karpat, tam około 8 stopni - dodała Pacocha. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

Julia Szymańska (PAP)