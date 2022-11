Alert meteo przed oblodzeniami i marznącym deszczem. Nawet minus 13 stopni

Pogoda w drugiej połowie listopada przyniosła duże ochłodzenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał w niedzielę ostrzeżenia I stopnia przed marznącym deszczem oraz oblodzeniami. Dotyczą one woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz części woj. wielkopolskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i śląskiego.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5 stopni Celsjusza do -1°C, lokalnie spadek do -11°C, przy gruncie od -7°C do -4°C, lokalnie -13°C" - poinformowano w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenia meteo przed oblodzeniami

IMGW planuje również "miejscami słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź". Synoptycy prognozują w nocy z niedzieli na poniedziałek aurę mglistą i mroźną. Lokalnie, głównie na południu i zachodzie kraju utworzą się gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Opady śniegu na południowym zachodzie i zachodzie w drugiej połowie nocy będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na zachodzie po opadach mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem nawierzchnia dróg będzie śliska. W centrum i na południu prognozowane są słabe opady śniegu.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 7 do minus 4 stopni Celsjusza. W centrum kraju i na północy, w miejscach większych rozpogodzeń oraz w rejonach podgórskich, lokalnie temperatura może spaść do minus 10-11 stopni. Wiatr słaby, jedynie na Wybrzeżu chwilami umiarkowany, z kierunków południowych.

RadioZET.pl/IMGW/PAP