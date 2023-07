Piekielna sobota. Wysokie zagrożenie w Polsce. Ogłoszono pomarańczowy alarm

Piekielna fala upałów zalewa Polskę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowy alert, czyli ostrzeżenie drugiego stopnia przed ekstremalnymi temperaturami. Według prognoz IMGW termometry w sobotę mogą pokazać od 27 stopni Celsjusza na wschodzie kraju do 35 stopni na zachodzie Polski. Z kolei w niedzielę temperatura maksymalna może osiągnąć od 30 do 36 stopni.

Upał nie odpuszcza. Cała Polska w alertach IMGW

W związku z tym pomarańczowy stopień alarmu ogłoszono dla następujących województw:

zachodniopomorskiego , dla powiatów: myśliborskiego, choszczeńskiego, drawskiego, szczecineckiego;

, dla powiatów: myśliborskiego, choszczeńskiego, drawskiego, szczecineckiego; pomorskiego , dla powiatów: człuchowskiego, chojnickiego, kościerskiego, starogardzkiego, tczewskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, gdańskiego, Gdańsk, Sopot, Gdynia;

, dla powiatów: człuchowskiego, chojnickiego, kościerskiego, starogardzkiego, tczewskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, gdańskiego, Gdańsk, Sopot, Gdynia; kujawsko-pomorskiego ;

; warmińsko-mazurskiego ;

; podlaskiego ;

; mazowieckiego ;

; lubelskiego ;

; świętokrzyskiego ;

; łódzkiego ;

; wielkopolskiego ;

; lubuskiego ;

; dolnośląskiego , poza południowymi powiatami;

, poza południowymi powiatami; opolskiego ;

; śląskiego , z wyjątkiem powiatu żywieckiego;

, z wyjątkiem powiatu żywieckiego; małopolskiego , z wyjątkiem powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego;

, z wyjątkiem powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego; podkarpackiego, z wyjątkiem powiatów leskiego i bieszczadzkiego.

Niższy stopień alertu z powodu temperatur dotyczy województw:

śląskiego , powiat żywiecki;

, powiat żywiecki; małopolskiego , powiat nowotarski;

, powiat nowotarski; podkarpackiego, powiat leski i bieszczadzki.

Wysoki indeks UV w całym kraju

Jak informuje IMGW, indeks promieniowania UV wyniesie w weekend 7. Oznacza to wysokie zagrożenie dla osób, które długo przebywają na słońcu. W związku tym należy pamiętać, aby ograniczyć czas przebywania na pełnym słońcu, nosić nakrycie głowy i stosować kremy z filtrem. W upały powinno się też wypijać więcej płynów – dziennie zaleca się nawet dwa litry, najlepiej wody mineralnej. Lekarze ostrzegają, że przy wysokiej temperaturze nie jest wskazane spożywanie lodów, ponieważ najłatwiej wtedy o infekcje.

fot. IMGW: Prognoza indeksu UV na sobotę 15 lipca 2023 roku

Wraz ze wzrostem temperatury do 30 stopni Celsjusza, wzrasta również zagrożenie udarem cieplnym. Niekontrolowane i długotrwałe przebywanie na słońcu może także doprowadzić do poważnych poparzeń. – Po sezonie letnim do naszych gabinetów częściej zgłaszają się pacjenci narzekający na przebarwienia i zmiany na istniejących już znamionach. Nie zawsze jest to nowotwór, jednak zdarzają się i takie przypadki. Słońce ma dobrotliwy wpływ na nasze zdrowie, ale tylko wtedy, gdy wiemy, jak z niego korzystać – mówiła przed rozpoczęciem tegorocznych wakacji prezeska Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.

RadioZET.pl/IMGW