Zagrożenie na drogach w 8 województwach. Są alerty IMGW

IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed opadami marznącymi, powodującymi gołoledź. W praktyce oznacza to w sobotę 28 stycznia wystąpienie efektu "szklanki" na drogach i chodnikach.

Pogoda 28 styczna. Zagrożenie na drogach, są alerty IMGW

Ślisko na drogach będzie w części woj. dolnośląskiego, południowej części wielkopolskiego, północnej części opolskiego i śląskiego, południowej części woj. łódzkiego, części woj. świętokrzyskiego, północnego Mazowsza oraz większej części Lubelszczyzny.

Ostrzeżenie obowiązuje do soboty, do godz. 20. W województwie dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, kłodzkim, Wałbrzych, wałbrzyskim, kamiennogórskim, Jelenia Góra i karkonoskim alerty wygasną o godzinie 14 w sobotę. W pozostałych z ostrzeżonych regionów będą ważne do godz. 20.

fot. screen: Meteo.imgw.pl

RadioZET.pl/Meteo.imgw.pl