Armin sunie do Polski, wydano pomarańczowe alerty. Jest też dobra wiadomość

Pogoda nas nie rozpieszcza. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski wyjaśnił, że niestety nad Europą i Polską powstał niż baryczny, który powoduje, że niż za niżem wędruje po całym kontynencie. - A wraz z tymi niżami wędrują fronty atmosferyczne i dlatego pogoda jest deszczowa - tłumaczył.

Armin nad Polską. IMGW wydaje alerty II stopnia

W piątek centrum niżu znajdzie się nad południowo-wschodnią Polską. Nie pozostanie on jednak z nami długo. Synoptyk poinformował, że deszcze potrwają do niedzieli, kiedy to do Polski zacznie napływać powietrze pochodzenia zwrotnikowego - cieplejsze i przyjemniejsze. W niedzielę na południu już praktycznie nie będzie opadów.

W piątek deszcz będzie intensywny szczególnie w południowej i południowo-wschodniej części kraju. Alerty I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu wydano dla województw:

małopolskiego,

podkarpackiego,

lubelskiego.

Dla południowych powiatów województwa małopolskiego i podkarpackiego nawet drugiego stopnia. - Tam spadnie nawet do 50 litrów wody na mkw. - prognozował Walijewski. Ostrzeżenia IMGW zaczną obowiązywać w piątek o godz. 9 rano i potrwają do godz. 4 nad ranem w sobotę.

Synoptyk zaznaczył, że dla tych regionów zostaną też wydane ostrzeżenia hydrologiczne, bo mogą wystąpić wezbrania w rzekach i mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze. - Ale pozostała część kraju w piątek również deszczowa, choć nie będą to tak intensywne opady - dodał.

Walijewski przekazał, że taka sytuacja potrwa do niedzieli, kiedy to do Polski zacznie napływać powietrze pochodzenia zwrotnikowego - cieplejsze i przyjemniejsze. W niedzielę na południu już praktycznie nie będzie opadów, na północy jeszcze popada.