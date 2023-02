Pogoda uspokoiła się tylko na chwilę. Tym razem za wichurę, która ma nadejść, odpowiedzialny jest cyklon Willy. Instytut wydaje alerty I i II stopnia. Niż znów może stwarzać "zagrożenie dla ludzkiego życia i straty materialne".

Nadciągają kolejne wichury. Cyklon Willy zbliża się do Polski

IMGW wydał w niedzielę po południu alerty pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązywać będzie od poniedziałku rano do wtorku rano na Wybrzeżu. Synoptycy prognozują tam silny wiatr o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, a w porywach do 95 km/h, wiejący z zachodu i północnego zachodu.

Z kolei alert pierwszego stopnia obowiązywać będzie od poniedziałku do wtorku w całym kraju oprócz części województwa śląskiego i opolskiego. Synoptycy przewidują, że będzie wiał silny wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, a w porywach do 85 km/h, z zachodu.

"Jutro kolejny dzień z ostrzeżeniami przed silnym wiatrem. Tym razem za silne porywy odpowiedzialny będzie aktywny niż Willy, którego ośrodek szybko przemieści się z rejonu Islandii nad Skandynawię i Bałtyk. Związany z niżem układ frontów atmosferycznych przyniesie też opady" - poinformował w niedzielę IMGW.

- Na północy i w centrum opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przejściowo mokrego śniegu. Na północnym wschodzie może przejściowo utworzyć się do 5 cm pokrywy śnieżnej. W górach słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz. Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na krańcach północno-wschodnich do 11 stopni na zachodzie. Wiatr stopniowo będzie przybierał na sile. Na przeważającym obszarze kraju będzie umiarkowany i dość silny, osiągając w porywach do 80 km/h. Na Wybrzeżu prognozowane są porywy do 90 km/h. W Sudetach prędkość wiatru może dojść do 140 km/h, a w Karpatach do 110 km/h - powiedziała Dorota Pacocha z IMGW-PIB.

RadioZET.pl/PAP/IMGW