"Bestia ze Wschodu" powróci. Idzie gwałtowna zmiana pogody

Dopiero co temperatura wzrosła po ostatnich mrozach, a już wkrótce, bo jeszcze pod koniec lutego, może nas czekać kolejne ochłodzenie. Brytyjscy synoptycy z Met Office zapowiadają gwałtowne zmiany pogodowe związane z rozbiciem struktury wiru polarnego, co miałoby doprowadzić do fali mrozów i opadów śniegu. Spekuluje się, że może to stanowić powtórkę z 2019, gdy falę takich zjawisk meteorologicznych nazwano "bestią ze Wschodu".