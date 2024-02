Pogoda w styczniu była zmienna, ale nie zabrakło śniegu i mroźnych dni. Jak będzie w lutym? Długoterminowa prognoza IMGW pokazuje, że w dwóch pierwszych tygodniach lutego możemy spodziewać się temperatur wyższych od średniej w latach 1991-2020. Później prawdopodobnie wróci zima.

Instytut przygotował swoje modele długoterminowe na podstawie danych Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody. Synoptycy przewidują, że w okresie 5-11 lutego średnia temperatura będzie wyższa od średniej na południu Polski. W pozostałych częściach kraju temperatura utrzyma się w normie.

Pogoda. Prognoza długoterminowa IMGW na luty

Dopiero po 19 lutego możemy spodziewać się ochłodzenia. Temperatura poniżej normy prawdopodobnie utrzyma się aż do marca. Synoptycy zwracają jednak uwagę, że nocami przymrozki mogą wystąpić także w ciepłej pierwszej dekadzie lutego.

fot. IMGW/Anomalia średniej temperatury powietrza

Luty ma być również bardzo mokrym miesiącem. Według prognozy długoterminowej IMGW suma opadów będzie przekraczać normę aż do 18 lutego. To szczególnie niepokojąca informacja dla mieszkańców Mazowsza, na którym od kilku dni występują podtopienia.

fot. IMGW/Anomalia sumy opadu

A co przyniesie pogoda w najbliższym czasie? W piątek synoptycy prognozują duże zachmurzenie, na południu z większymi przejaśnieniami i rozpogodzenia. Na zachodzie i w centrum mogą wystąpić opady deszczu, na wschodzie deszczu ze śniegiem, w górach śniegu.

Temperatura maksymalna od 0 st. C na południu do 3 w centrum i 5 st. C na północnym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W górach dość silny i silny, w Karpatach w porywach do 65 km/h, w Sudetach do 90 km/h, północno-zachodni, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Źródło: Radio ZET/IMGW/PAP