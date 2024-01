Dziwne zjawisko w polskich lasach. Czym są tajemnicze "infekcyjne przewody"?

Na zdjęciu opublikowanym przez Lasy Państwowe widzimy dziwne “kable” oplatające drzewo. Chociaż leśne zjawisko wygląda intrygująco, tak naprawdę jest to pasożyt, który dość często atakuje drzewa.

– To instalacja pasożytniczej opieńki. Podczas gdy my zajadamy się jej owocnikami, infekcyjne przewody zwane ryzomorfami rozrastają się w glebie oraz pod korą zainfekowanego drzewa –czytamy we wpisie Lasów Państwowych.

Na zdjęciu została uchwycona opieńka, która pojawia się w lasach najczęściej jesienią od września do listopada. Wyraźnie widzimy “ruch” grzyba, który cały czas się przemieszcza.

“Jak w serwerowni”. Tak grzyb atakuje drzewa

Opieńka to grzyb, który rośnie na drewnie różnych gatunków drzew liściastych. Z grzyba wyrastają tzw ryzomorfy, czyli twory o sznurowatym lub korzeniastym pokroju. Zazwyczaj mają one bardzo ciemny kolor. Co ciekawe, ryzomofory mogą rozrastać się na bardzo duże odległości, porastając sąsiednie drzewa.