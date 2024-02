Kiedy jest zmiana czasu na letni w 2024 roku? Już niebawem czeka nas krótszy sen

Zmiana czasu to temat, który od lat wzbudza sporo kontrowersji. Stosuje się ją po to, aby lepiej wykorzystywać światło dzienne, co jednocześnie ma zapewnić oszczędność energii. Jest to uzasadnione szczególnie w tych krajach, w których szybko w ciągu dnia robi się ciemno. Są jednak i tacy, którzy twierdzą, że ta praktyka jest zupełnie niepotrzebna i odbija się jedynie negatywnie na naszym samopoczuciu ze względu na konieczność przystosowania się organizmu do nowego rytmu dnia oraz nocy.

Mimo to przestawianie zegarków obowiązuje w wielu państwach na świecie. W Europie zwyczaj ten panuje w większości krajów. Wyjątkiem jest m.in. Islandia. Już wkrótce będziemy musieli przygotować się na kolejną zmianę czasu z zimowego na letni. Kiedy dokładnie należy przestawić wskazówki zegara w 2024 roku? Ten termin warto zapamiętać.

Kiedy jest zmiana czasu na letni 2024?

W Polsce zmiana czasu następuje dwa razy w ciągu roku – jesienią oraz wraz z nadejściem wiosny. Kilka miesięcy temu przestawialiśmy zegarki o godzinę do tyłu, dzięki czemu mogliśmy pospać nieco dłużej. Nim się obejrzymy, już wkrótce czeka nas kolejna zmiana czasu – tym razem z zimowego na letni.

Odbywa się to zawsze w ostatni weekend marca – z soboty na niedzielę. W 2024 roku przestawimy zegarki w nocy z 30 na 31 marca. W tym przypadku wskazówki zegarków musimy przesunąć o godzinę do przodu, czyli z 2:00 na 3:00. Nie jest to zatem dobra wiadomość dla tych, którzy nie przepadają za wcześniejszymi pobudkami. W tym roku czas letni będzie obowiązywał nas aż do niedzieli 27 października. Tego dnia ponownie nastąpi cofnięcie zegara o godzinę do tyłu, co sygnalizuje początek czasu zimowego.