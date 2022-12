Obfite opady śniegu to dopiero początek. Kolejny atak zimy w tym tygodniu

Pogoda w tym tygodniu będzie zimowa. To skutek niżu Brygida, który dotarł do Polski. IMGW zapowiada, że oprócz śniegu i mrozu wystąpi również porywisty wiatr, który spowoduje zamiecie i zawieje śnieżne. Z kolei na portalu Fanipogody.pl możemy przeczytać, że modele pogodowe przewidują silną śnieżycę, która w tym tygodniu przetoczy się w pasie od Śląska i Małopolski, po Lubelszczyznę i południe Podlasia.

Ujemne temperatury powietrza będą występować na przeważającym obszarze kraju i utrzymywać się przez całą dobę. Nocami przy dłuższych rozpogodzeniach temperatura minimalna spadać będzie poniżej -10 stopni Celsjusza, a w kotlinach górskich nawet do -17 st. Jedynie nad morzem maksymalna temperatura powietrza wzrastać będzie do około 2 st., jednakże okresami wiał będzie tam dość silny i porywisty wiatr. W weekend niewykluczone jest niewielkie ocieplenie, pokrywa śnieżna będzie się topić, a zamiast śniegu padać może deszcz ze śniegiem i deszcz. Miejscami nie można wykluczyć opadów marznących powodujących gołoledź.

Pogoda. IMGW przewiduje w tym tygodniu śnieżyce i mrozy

W nocy z poniedziałku na wtorek na Pomorzu miejscami występować będą intensywne opady śniegu. Spadnie tam do 10 cm świeżego śniegu, a na obszarze województwa pomorskiego pokrywa śnieżna wzrośnie o kolejne 15 cm. Najniższe wartości temperatury minimalnej prognozowane są w kotlinach górskich i mogą wynieść około -11 stopni Celsjusza. Silniejszy mróz wystąpi również na północnym wschodzie. Tam temperatura wyniesie około -8 st.. Na pozostałym obszarze temperatura minimalna od -5 st., do -3 st., tylko nad morzem około 0 st. Lokalnie na północy kraju możliwe są zamiecie i zawieje śnieżne.

We wtorek opady śniegu będą już zdecydowanie słabsze, jedynie na północnym wschodzie spaść może do 6 cm świeżego śniegu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od -7 stopni Celsjusza w kotlinach karpackich, -5 st. w kotlinach sudeckich i -3 stopni Celsjusza na wschodzie do -1 st. na zachodzie. Bez mrozu tylko nad morzem, około 2 st.

Począwszy od nocy z wtorku na środę w kotlinach górskich oraz na wschodzie kraju spodziewamy się silnego mrozu. Wspomnianej nocy w rejonach podgórskich temperatura minimalna spaść może nawet do -17 stopni Celsjusza, około -13 stopni Celsjusza na południu i -10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie. Najwyższa temperatura nad morzem. Termometry wskażą ta, około -3 stopni Celsjusza.

Niż Brygida. Śnieżyce i nawet -17 stopniowy mróz w Polsce

W środę opady śniegu głównie na wschodzie i południu, tam też na ogół pochmurno. Na północy kraju bez opadów i zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od -6 stopni Celsjusza na wschodzie, około -4 st. w centrum, na zachodzie i południu do 0 st. nad morzem.

W nocy ze środy na czwartek oraz z czwartku na piątek najchłodniejszym rejonem naszego kraju będzie północny wschód. Temperatura spadnie w tej części Polski do około -14 st.. Na pozostałym obszarze kraju temperatura minimalna od -10 st. do -6 st., jedynie nad morzem około -2 st. Miejscami padać będzie śnieg, a na południu kraju możliwe są również opady deszczu ze śniegiem, a lokalnie też deszczu marznącego powodującego gołoledź.

Temperatura maksymalna w czwartek oraz piątek wyniesie od -5 stopni Celsjusza, -4 st. na północnym wschodzie i w centrum do około 0 st. na południu i 2 st. nad samym morzem.



W sobotę i niedzielę możliwe jest ocieplenie. Noc z piątku na sobotę ponownie może być mroźna na północnym wschodzie, gdzie temperatura minimalna spadnie do -11 stopni Celsjusza. W weekend powinny przeważać opady deszczu i deszczu ze śniegiem, jedynie w sobotę na północy padał będzie śnieg. Miejscami możliwe są opady deszczu lub mżawki marznącej powodujące gołoledź.

RadioZET.pl/PAP - Aleksandra Kuźniar/Fanipogody.pl