Pogoda na dziś. Tęgi mróz i kolejne śnieżyce. Prognoza ostrzeżeń IMGW

Mroźna pogoda w Polsce to efekt rozległego układu niżowego z głównymi ośrodkami nad północną Skandynawią i Atlantykiem. Jak informuje IMGW, w czwartek 15 grudnia we wschodniej połowie kraju prognozowane są kolejne opady śniegu.

Pogoda na dziś – czwartek 15 grudnia

Najwięcej białego puchu – 3 centymetry, spadnie w Małopolsce. Na zachodzie Polski ma być dość pogodnie. Późnym wieczorem na Podkarpaciu mogą się pojawić opady deszczu ze śniegiem bądź marznące opady powodujące gołoledź – ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez około -2 stopnie na przeważającym obszarze kraju, do 1 stopnia na wschodzie Podkarpacia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W nocy niemal w całym kraju będzie pochmurno. Na północy mogą się tworzyć mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W pasie od Lubelszczyzny, przez południe Mazowsza, Kielecczyznę, po Opolszczyznę i Dolny Śląsk spadnie od 4 do 6 centymetrów śniegu. Im bardziej na południowy wschód, opady te będą przechodzić w deszcz ze śniegiem oraz w marznący deszcz powodujący gołoledź. Termometry wskażą od -15 stopni na Suwalszczyźnie oraz na Warmii i Mazurach do -1 na Podkarpaciu.

Prognoza ostrzeżeń IMGW – silny mróz i gołoledź

W czwartek IMGW wydał prognozę ostrzeżeń meteorologicznych. Alerty pierwszego stopnia przed silnym mrozem mogą obowiązywać w województwach:

warmińsko-mazurskim ;

; podlaskim ;

; mazowieckim (w północnych powiatach).

Alarmy przed marznącymi opadami synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej planują wydać dla województw:

lubelskiego ;

; podkarpackiego ;

; małopolskiego ;

; śląskiego (w południowych powiatach).

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że prognozowane są niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Synoptycy zalecają ostrożność i apelują o śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej.

