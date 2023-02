Pogoda znów będzie niebezpieczna. Możliwe alerty, nawet drugiego stopnia

Pogoda we wtorek będzie jeszcze spokojna. Temperatura wyniesie od 0 stopni na Podhalu do 6 stopni w centrum i 7 na krańcach zachodnich. Wiatr będzie na ogół słaby, a w górach spadnie do 5 cm śniegu. Na dziś nie są przewidywane żadne ostrzeżenia IMGW.

Roztopy. Prognoza zagrożeń na środę i czwartek

W środę i czwartek (15 i 16 lutego) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać alerty pierwszego stopnia przed roztopami. Ostrzeżenie ma obowiązywać w województwie dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim oraz w Jeleniej Górze.

Silny wiatr i śnieżyce. Możliwe alerty drugiego stopnia

Piątek (17 lutego) przyniesie silny i porywisty wiatr. Alerty drugiego stopnia najprawdopodobniej zostaną wydane w województwach:

śląskim,

małopolskim,

podkarpackim,

świętokrzyskim.

Jednocześnie IMGW zapowiada ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwach:

lubelskim,

mazowieckim,

łódzkim,

opolskim,

dolnośląskim,

wielkopolskim,

lubuskim,

kujawsko-pomorskim,

pomorskim,

zachodniopomorskim.

Dodatkowo w województwie opolskim prognozowane są intensywne opady śniegu. Dla tego regionu mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia. Synoptycy IMGW zalecają śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

RadioZET.pl/IMGW