Pogoda stanęła na głowie, Abdul uderzył z wielką siłą. Kiedy przestanie wiać?

Przez całe Święta Bożego Narodzenia przez Polskę przechodziły bardzo silne wichury. Pogodę w tych dniach kształtował cyklon Abdul. Miejscami wiatr osiągał 80-100 km/h, a w górach miał siłę huraganu. Na Śnieżce zmierzono aż 169 km na godzinę.

Z prognozy IMGW wynika jednak, że pogoda się uspokoi. W środę 27 grudnia będzie pochmurnie, ale po południu trochę słońca będzie się można spodziewać na zachodzie kraju. Początkowo jednak na północy oraz wschodzie kraju wystąpią opady zarówno deszczu jak i śniegu. W woj. warmińsko-mazurskim oraz podlaskim przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 2 cm.

Cyklon Abdul zepsuł pogodę. Kiedy przestanie wiać?

Termometry pokażą od 2-3 st. C na północnym wschodzie kraju do 7 st. C na południowym zachodzie. Wiatr w ciągu dnia będzie jeszcze porywisty na wschodzie i północy kraju, ale po południu nieco osłabnie. Nad morzem porywy wiatru mogą wynieść do 70 km/h, na wschodzie do 55 km/h. W najwyższych partiach gór, wiatr może wiać z prędkością 90 km/h, ale stopniowo będzie słabł do 60 km/h.

W nocy ze środy na czwartek we wschodniej części kraju zachmurzenie będzie duże, miejscami umiarkowane. Na zachodzie, zwłaszcza po północy, wystąpią słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna wyniesie na północy i północnym wschodzie kraju minus 3 st. C, w centrum kraju około 0 st. C, do nawet 4 st. C na wschodzie.

W nocy na wschodzie kraju wiatr będzie słaby i powieje z południa oraz południowego zachodu. Podmuchy wiatru zaczną się nasilać na zachodzie i wyniosą 60 km/h. W górach wiatr osiągnie prędkość 110 km/h, powieje z południa i południowego zachodu.

Źródło: Radio ZET/ Agnieszka Lipska (PAP)/ dobrapogoda24.pl