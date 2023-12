Wichury nad Polską. Alerty w całym kraju, w części regionów nawet II stopień

Pogoda w Polsce upływa ostatnio pod znakiem wichur. Ostrzegaliśmy przed nadciągającym nad Europę orkanem Zoltan. Z kolei z piątku na sobotę w naszym kraju wiało najmocniej na świecie - porywy wiatru sięgały na Śnieżce 191 kilometrów na godzinę.

Wichury w całej Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia

Niestety, nie zanosi się na to, żeby wichury odpuściły. Tak przynajmniej wynika z najnowszych komunikatów, które opublikował na swojej stronie internetowej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Mapy IMGW pokazują, że cała Polska została objęta ostrzeżeniami meteorologicznymi. W większości regionów obowiązuje tylko I stopień zagrożenia danym zjawiskiem.

fot. IMGW

Jednak w czterech województwach, a właściwie w kilku znajdujących się na ich terenach powiatach, IMGW wydało alerty II stopnia. Są to:

woj. zachodniopomorskie (Świnoujście, pow. kamieński, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, sławieński)

woj. pomorskie (pow. pucki, wejherowski, lęborski, słupski)

woj. małopolskie (pow. suski, nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, gorlicki)

woj. podkarpackie (pow. bieszczadzki, leski, sanocki)

To jednak nie wszystko. W trzech powiatach woj. śląskiego (cieszyńskim, żywieckim i bielskim) wydano ostrzeżenie III stopnia przed roztopami. Wszystkie alerty obowiązują do poniedziałku, do godzin popołudniowych lub wieczornych.

Źródło: Radio ZET/IMGW