Pogoda szaleje. Wkracza ogromny antycyklon. Wiadomo, kiedy zmiana

Pogoda w Polsce nie przestaje zachwycać. Czwartek jest kolejnym słonecznym, ciepłym i bezchmurnym dniem, bez żadnych groźnych i niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Temperatura wzrosła dziś do 24 stopni na wschodzie kraju, około 27 w centrum i 29 na zachodzie. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w kolejnych dniach ogromny antycyklon, który swym zasięgiem obejmie centralną i wschodnią część Europy, sprowadzi do Polski falę upałów.

Pogoda długoterminowa. Upał ogarnie Polskę

W piątek i sobotę (8/9.09) po porannych lokalnych mgłach, w dzień w całym kraju będzie słonecznie. Termometry pokażą od 23-24 stopni na północnym wschodzie, nad morzem i na Podhalu do 27 w centrum i do 30 na krańcach zachodnich.

W niedzielę, w poniedziałek i we wtorek (10/11/12.09) czeka nas ten sam typ wyżowej pogody. Będzie słonecznie i bez opadów. Słupki rtęci wzrosną do 26-30 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze Polski. Chłodniej ma być tylko nad morzem i na Podhalu – od 22 do 25 stopni.

Według Onetu wrześniowa fala upałów nie będzie rekordowa. "Obecny miesiąc w przeszłości przynosił bowiem znacznie wyższe wartości na termometrach" – czytamy. Blisko 37 stopni Celsjusza w Tarnowie w Małopolsce pokazały termometry 1 września 2015 roku. 34,9 stopni odnotowano we Wrocławiu 14 września 1947 roku.

Od środy ochłodzenie

W środę (13.08) od zachodu nasunie się niż i strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Zachmurzenie będzie duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, niewykluczone lokalne burze. Temperatura od 17 stopni nad morzem, około 20 na zachodzie do 30 na wschodzie.

W czwartek (14.08) w całym kraju zrobi się chłodno – temperatura spadnie do około 18-20 stopni Celsjusza. Opady deszczu prognozowane są jedynie na krańcach południowo-wschodnich.