Zagrożenie w kilku województwach. IMGW wydaje nowe ostrzeżenia

Pogoda w tym tygodniu popsuła się za sprawą cyklonu Dawid. W piątek część naszego kraju znalazła się w strefie przelotnych opadów deszczu i burz, która przemieszczała się nad południowo-wschodnią Polską.

IMGW wydał żółte ostrzeżenia (pierwszego stopnia) przed burzami z gradem dla województw:

małopolskiego (obowiązują tylko na wschodzie, a także w powiecie tatrzańskim i nowotarskim)

(obowiązują tylko na wschodzie, a także w powiecie tatrzańskim i nowotarskim) podkarpackiego (dla wszystkich powiatów)

(dla wszystkich powiatów) lubelskiego (tylko dla południowej części województwa)

(tylko dla południowej części województwa) świętokrzyskiego (tylko dla wschodniej części województwa)

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed burzami z gradem i przymrozkami

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie grad. Burze zanikają już we wschodnich powiatach woj. świętokrzyskiego, a także w powiatach na granicach województw świętokrzyskiego z lubelskim i podkarpackim oraz lubelskiego z podkarpackim. Ostrzeżenia są aktualne do godz. 21.

To jednak nie wszystko. IMGW wydał nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla trzech województw:

zachodniopomorskiego (dla pięciu powiatów: drawskiego, łobeskiego, szczecineckiego, świdwińskiego i wałeckiego)

(dla pięciu powiatów: drawskiego, łobeskiego, szczecineckiego, świdwińskiego i wałeckiego) pomorskiego (dla sześciu powiatów: bytowskiego, kartuskiego, człuchowskiego, chojnickiego, kościerskiego, starogardzkiego)

(dla sześciu powiatów: bytowskiego, kartuskiego, człuchowskiego, chojnickiego, kościerskiego, starogardzkiego) kujawsko-pomorskiego (dla dwóch powiatów: sępoleńskiego i tucholskiego)

“Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2 st. C, przy gruncie do -2 st. C” - podał Instytut. Ostrzeżenia będą obowiązywać w sobotę od godz. 3 do godz. 6.

Dobra wiadomość jest taka, że piątek będzie ostatnim deszczowym dniem w tym tygodniu. Na południowym wschodzie wystąpią przelotne opady deszczu, natomiast weekend zapowiada się słoneczny z temperaturą do 20 stopni - poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Nie będzie też niebezpiecznego wiatru.

Radar i mapa burzowa na żywo

Aktualna mapa burzowa Polski jest dostępna online, dzięki czemu na bieżąco można sprawdzać, gdzie jest burza danego dnia. Radar burzowy pokazuje na żywo przemieszczające się dziś chmury i komórki burzowe.

Radar burzowy na żywo

Radar burz online dostępny jest też m.in. w serwisie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej meteo.imgw.pl.

RadioZET.pl/IMGW/PAP