Zagrożenie pogodowe w Polsce. IMGW wydał alerty dla 12 województw

Pogoda przyniosła w czwartek trochę wytchnienia od wysokich temperatur. Niestety, na dużym obszarze kraju wystąpią burze, którym może towarzyszyć grad.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia wydano dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz części obszarów woj. łódzkiego, śląskiego i zachodniopomorskiego.

Pogoda. IMGW wydał żółte alerty przed burzami

Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, a miejscami - grad. Silne porywy wiatru będą towarzyszyć również chmurom konwekcyjnym, niekoniecznie z wyładowaniami atmosferycznymi.

Polscy Łowcy Burz na swojej stronie piszą, że umiarkowane i słabe burze będą rozwijać się głównie po południu, początkowo w centralnej, a później również we wschodniej części kraju. W zachodniej części Polski ryzyko rozwoju burz będzie znacznie mniejsze. Dowiadujemy się również, że będą się przemieszczać z zachodu na wschód, z nieznacznym odchyleniem w kierunku południowo-wschodnim.

Alert obowiązuje do wieczora w czwartek. Synoptycy szacują prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk na 80 proc.



Alert pierwszego stopnia oznacza, że istnieje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.



W czwartek w kraju IMGW przewiduje zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów do 15 mm, lokalnie do 25 mm. Temperatura maksymalna od 20 do 25 st. Celsjusza, miejscami nad samym morzem 18-19 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Gdzie jest burza? Radar pogodowy online, mapa burz i opadów na żywo

Aktualne informacje o wyładowaniach i ulewach w Polsce można sprawdzać online. Radar burz i aktualna mapa burzowa dostępna jest poniżej.

Radar burzowy na żywo

Burze nad Polską przynoszą w okresie wiosenno-letnim coraz częściej bardzo gwałtowne wyładowania, ulewy, nawałnice, silne wichury i groźne gradobicia. Aktualna mapa burzowa Polski jest dostępna online, dzięki czemu na bieżąco można sprawdzać, gdzie jest burza danego dnia. Radar burzowy pokazuje na żywo przemieszczające się dziś chmury i komórki burzowe.

RadioZET.pl/PAP