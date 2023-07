Pogodowy armagedon uderzy z wielką siłą. Cała Polska na pomarańczowo

Afrykańskie upały zalewają Europę. Antycyklon Cerber przyniósł temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza. We Włoszech i Grecji obowiązuje najwyższy, czerwony alert. Pogoda w Polsce w ciągu najbliższych dni również zapowiada się niebezpiecznie. – W weekend czekają nas prawdziwe upały – powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Jednocześnie należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu, a także burz z gradem i porywistym wiatrem. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń meteorologicznych.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę. Uwaga na burze z gradem

W środę 12 lipca będzie gorąco i burzowo. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 do 32 stopni, tylko nad samym morzem chłodniej – od 22 do 25 stopni. Podczas burz porywy wiatru sięgną 80 km/h. Synoptycy planują ogłoszenie żółtych alertów w województwach:

pomorskim,

zachodniopomorskim, we wschodniej połowie regionu;

kujawsko-pomorskim;

warmińsko-mazurskim, w powiatach zachodnich;

mazowieckim, w prawie całym województwie poza wschodnimi powiatami;

łódzkim;

wielkopolskim, w prawie całym regionie poza zachodnimi powiatami;

dolnośląskim, poza powiatami północno-zachodnimi;

opolskim;

śląskim;

małopolskim;

świętokrzyskim.

Pogoda w czwartek i piątek

Czwartek i w piątek (13 i 14 lipca) zapowiadają się na ogół pogodnie. Przelotny deszcz pojawi się tylko miejscami na Pomorzu i na południowym zachodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 24 do 26 stopni. Najchłodniej, wręcz zbyt zimno jak na plażowanie, będzie nad morzem – od 19 do 22 stopni.

W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla czterech województw:

podkarpackiego,

małopolskiego,

śląskiego,

świętokrzyskiego.

W sobotę cała Polska na pomarańczowo

Upał powróci w weekend. Na portalu IMGW z prognozą zagrożeń niemal cała mapa Polski świeci się na pomarańczowo. Oznacza to, że ostrzeżenia drugiego stopnia obejmą już cały kraj. O ile w sobotę 15 lipca powyżej 31 stopni Celsjusza będzie głównie na południowym zachodzie, to w niedzielę 30 stopni będzie nawet na tradycyjnie najchłodniejszej Suwalszczyźnie, a 35 stopni nie tylko na zachodzie czy południu kraju, ale również w centrum. Także noce mają być ciepłe. – Niekoniecznie tropikalne, bo to oznacza powyżej 20 stopni, ale na pewno zbliżające się do tej granicy – zapowiedział Grzegorz Walijewski.

