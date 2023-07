Stąd nadejdą tropiki. Nawet 40 st. w cieniu. Wtedy będzie najgorzej

Upały zawitały do Polski. Słupki rtęci w weekend, szczególnie na zachodzie kraju, pokazały wartości powyżej 30 st. Celsjusza. Skwar odpuści na chwilę, ale nadal będzie bardzo ciepło. We wtorek przeważnie pogodnie, nieco przelotnego deszczu mogą się spodziewać mieszkańcy Mazur, Podlasia i Podkarpacia. - Będzie 28-29 st. w centrum i na Dolnym Śląsku. Chłodniej nad morzem, około 20-23 st. - poinformował rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Pogoda długoterminowa. Skwar zmierza do Polski

W środę ponownie będzie gorąco. Temperatura maksymalna od 28 do 32 st., tylko nad samym morzem chłodniej od 22 do 25 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, podczas burz porywy wiatru osiągną do 80 km/h.

W czwartek i w piątek będzie na ogół pogodnie, przelotny deszcz możliwy jest tylko miejscami na Pomorzu i na południowym zachodzie kraju. Ale znów nie spodziewajmy się upału. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 do 26 st., ciut cieplej będzie tylko na południowym zachodzie, do 28 st. Najchłodniej, wręcz zbyt zimno jak na plażowanie, będzie nad morzem - od 19 do 22 st.

Gorące powietrze powróci za to w weekend. - W sobotę i w niedzielę słupki rtęci na termometrach w wielu regionach kraju poszybują w okolicę i powyżej wartości 30 st. - zapowiedział synoptyk Grzegorz Walijewski. To jednak niejedyne zagrożenie. Według IMGW upałom mogą towarzyszyć groźne zjawiska. Zmieniające się fronty atmosferyczne sprowadzą do Polski burze. Niebezpiecznie może zrobić się już w środę, a w weekend możemy się spodziewać wydania alertów IMGW.

Upały nad Polską w weekend. Nadejdą z Niemiec

Upalna pogoda, a także front burzowy przywędrują z Niemiec. Już teraz synoptycy ostrzegają tam przed upałem. Jak informuje Wirtualna Polska, termometry w cieniu mogą tam pokazać nawet blisko 40 st.

Gorące powietrze powędruje z zachodu na wschód - w kierunku Polski, a razem z nim nadejdą gwałtowne zjawiska - silne burze i ulewy z gradem, które zagrożą także mieszkańcom zachodniej części naszego kraju.

- Na skraju strefy niskiego ciśnienia nad północno-zachodnią Europą umiarkowanie ciepłe powietrze dotrze na daleką północ, podczas gdy gorące powietrze będzie nadal docierać na południe - przekazała Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD), cytowana przez WP. Synoptycy alarmują, że oprócz silnych burz i ulewnego deszczu zagrożeniem będzie także silny wiatr.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska/PAP/IMGW