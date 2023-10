Pogodowy krach w Polsce. Synoptycy mają złe wiadomości

Październik rozpoczął się wyjątkowo letnio. Jak pisaliśmy na RadioZET.pl, we wtorek (3.09) został pobity rekord temperatury dla października w Polsce z 1966 roku. W Legnicy na Dolnym Śląsku termometry pokazały 29,2 stopnia Celsjusza. Niestety, po południu zaczął się nasilać wiatr, a IMGW wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia. W nocy z wtorku na środę, z zachodu na wschód kraju, przemieszczał się bardzo aktywny front chłodny.

Prognoza pogody na środę 4 października

Jak podaje Ilona Śmigrodzka, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, środa będzie nadal wietrzna. Najmocniej powieje nad morzem – do 85 km/h. Na pozostałym obszarze do 60 km/h. Do godziny 12 obowiązują pomarańczowe alerty w województwach:

, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin i sławieńskim; pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk i nowodworskim.

Najcieplej będzie na południu kraju – 18-19 stopni Celsjusza, tam też pojawi się najwięcej słońca. Na północy zachmurzenie duże i opady deszczu – spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry na pozostałym obszarze wskażą od 14 do 17 stopni.

W nocy ze środy na czwartek synoptycy spodziewają się poprawy pogody. Na południu i w centrum kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północy możliwe są jeszcze słabe i przelotne opady deszczu. Wiatr straci na sile, ale wciąż będzie porywisty i nad samym morzem osiągnie prędkość do ok. 80 km/h. Z kolei na północy kraju do ok. 55 km/h.