Maksymilian F. zatrzymany. Dwóch policjantów w szpitalu

Maksymilian F. od kilku godzin był poszukiwany w ramach policyjnej obławy w związku z postrzeleniem dwóch funkcjonariuszy we Wrocławiu. Jak podawała policja, ich "stan jest bardzo ciężki".

Do strzelaniny doszło w piątek ok. godz. 22.42 przy ul. Sudeckiej 90 we Wrocławiu. Jeden z przechodniów zauważył mężczyznę uciekającego z samochodu, wcześniej słychać było strzały. W nieoznakowanym radiowozie odnaleziono dwóch policjantów z ranami postrzałami głowy, obaj są w stanie krytycznym.

Maksymilian F. Koniec policyjnej obławy we Wrocławiu

Za pomoc w ujęciu 44-latka Komendant Główny Policji wyznaczył nagrodę w wysokości 100 tys. zł. Wcześniej mężczyzna był poszukiwany przez policjantów z komisariatu Wrocław Fabryczna.

Wiadomo, że był zameldowany przy ul. Osiedlowej 8 na Muchoborze Wielkim. Faściszewski miał odbyć karę 6 miesięcy pozbawienia wolności na podstawie art. 286 Kodeksu karnego, czyli za oszustwo.

Źródło: Radio ZET/PAP - Aneta Oksiuta, Michał Torz