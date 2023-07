Potężna nawałnica, "prawdziwa apokalipsa". Nie żyje 16-latka

Północne Włochy mierzą się w ostatnich dniach z gwałtownymi nawałnicami i burzami, które nawiedziły kilka regionów. Ekstremalna pogoda spowodowała ogromne szkody m.in. w Mediolanie, jak mówią mieszkańcy "to była noc wielkiego strachu".

- To była prawdziwa apokalipsa, koszmar - to tylko część komentarzy mieszkańców, które pojawiają się w mediach. Docierają do nas także doniesienia o poważnych szkodach wyrządzonych przez nawałnice. Doszło do lokalnych podtopień, wiatr wiejący z prędkością ponad 100 kilometrów na godzinę przewracał drzewa na domy i samochody.

Sprawdź: Gdzie jest burza. Radar burz

Eric Sylvers, reporter "The Wall Street Journal" z Mediolanu, opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać szaleńczą pogodę. "Jestem pewien, że to najgwałtowniejsza burza, jaką kiedykolwiek widziałem od ponad 20 lat życia tutaj" - napisał.

Włochy. Zabójcza pogoda zbiera żniwo. Nie żyje 16-latka

Władze Mediolanu i lokalne służby zgodnie mówią, że "sytuacja w metropolii jest bardzo poważna". Informują m.in. o paraliżu komunikacyjnym.

Niestety, ekstremalna pogoda zebrała też śmiertelne żniwo. 16-latka uczestnicząca w obozie skautów koło Brescii na północy kraju, zginęła po tym, jak na jej namiot runęło drzewo. Obóz został ewakuowany przez straż pożarną.

Dzień wcześniej, w rejonie Brianzy w Lombardii, życie straciła kobieta przygnieciona przez drzewa.

Nie tylko burze. Włochy mierzą się z ekstremalną temperaturą

Gwałtowne burze to nie jedyny problem, z jakim mierzą się w ostatnich dniach Włochy. Południową Europę nawiedziły upalne temperatury, które zwiększyły ryzyko związane z pożarami. W niektórych częściach wschodniej Sycylii odnotowano w poniedziałek temperaturę powyżej 47 stopni Celsjusza.

We wtorek 16 włoskich miast zostało postawionych w stan pogotowia z powodu wysokich temperatur. Wśród nich są Palermo i Katania, gdzie w ostatnich dniach występowały przerwy w dostawach wody i prądu. Lokalne władze twierdzą, że za utrudnienia odpowiadają właśnie upały.

Pogoda w Polsce. Będzie groźnie, RCB ostrzega

Ekstremalnej pogody należy się spodziewać także w Polsce. Już we wtorkowe popołudnie zaczęły obowiązywać nowe ostrzeżenia pogodowe. Eksperci z IMGW prognozują pojawienie się burz z gradem, silnych porywów wiatru i intensywnych opadów. Dla niektórych rejonów wydano ostrzeżenia II stopnia.

ZOBACZ TAKŻE: Załamanie pogody w Polsce. Możliwa trąba powietrzna

Mieszkańcy województw podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego odbierają SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Instytucja ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi.

"Uwaga! Dziś (25.07) możliwe gwałtowne burze z gradem i silny wiatr. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" – podało RCB.

RadioZET.pl/PAP