Jesień jest na razie bardzo ciepła i jeszcze przez pewien czas taka pozostanie. We wtorek w Polsce ma być nawet 28 st. C. Tymczasem w Portugalii i Hiszpanii kontynentalnej odnotowano w niedzielę i poniedziałek rekordowe jak na początek października temperatury powietrza - przekroczyły one 37 stopni Celsjusza.