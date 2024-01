Synoptycy biją na alarm. Płyną do nas ekstremalne mrozy z północy, nawet -20 stopni

Do Europy napływa ekstremalna fala mrozów. W Skandynawii i Rosji już teraz temperatury spadły do ponad -30 stopni Celsjusza, ale to dopiero początek, bo niebawem potężny chłód obejmie inne kraje. Jaka pogoda czeka nas w Polsce? Z prognoz wynika, że musimy przygotować się na bardzo silne mrozy.