Synoptyk ostrzega przed niszczycielską pogodą. Zacznie się wieczorem. IMGW wyda alerty

W piątek 6 października najładniejsza pogoda będzie na południu Polski, tam zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. - Miejscami w północnej połowie Polski występować będą słabe opady deszczu - poinformował w rozmowie z PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron.

Temperatura maksymalna wahać się będzie od 14 stopni na północnym-wschodzie Polski do 19 stopni miejscami na zachodzie. - W Dolinach Karpackich może być odrobinę chłodniej, tam około 13 stopni Celsjusza - zaznaczył synoptyk.

Synoptyk ostrzega przed niszczycielską pogodą

Wiatr do wieczora będzie słaby i umiarkowany. Nad morzem umiarkowany i dość silny. - Praktycznie w całym kraju porywisty. Przeważnie porywy te nie będą przekraczać 50 km/h, ale nad morzem mogą dochodzić do 70 km/h w godzinach wieczornych. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni - ostrzegł synoptyk.

W nocy z piątku na sobotę na północy kraju zaznaczy się oddziaływanie chłodnego frontu atmosferycznego. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, przejściowo wzrastające nawet do całkowitego. - Miejscami występować będą opady deszczu, a w samej strefie brzegowej nie są wykluczone pojedyncze burze - dodał Gawron.

Gdzie jest burza? Radar pogodowy online, mapa burz i opadów na żywo

Temperatura minimalna wahać się będzie od 10 stopni C. na wschodzie do 14 stopni C. na zachodzie i nad morzem. - W obszarach podgórskich Karpat będzie troszkę chłodniej, tam około 8 stopni Celsjusza - podkreślił synoptyk.

Zacznie się wieczorem. IMGW wyda alerty

Wiatr będzie umiarkowany, wzmagający się od północy kraju do dość silnego. W porywach, w centralnej Polsce do 65 km/h, a na północy kraju do 75 km/h. - Nad morzem wiatr będzie jeszcze silniejszy, o prędkości 50 k/h, ale w porywach osiągających nawet 100-110 km/h. Południowo-zachodni i zachodni - ostrzegł synoptyk.

- W tym momencie zostały wydane ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem w nocy i kolejnego dnia. W strefie wybrzeża są to ostrzeżenia drugiego stopnia, a dla Polski północnej, centralnej i częściowo wschodniej to jest pierwszy stopień ostrzeżenia - dodał synoptyk.

Julia Szymańska (PAP)