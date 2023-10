IMGW wydaje alerty. Nadciąga silna wichura. Potem chwycą przymrozki

W najbliższy weekend pogoda w Polsce kształtowana będzie przez niż z układem frontów, który znad południowej Skandynawii przemieści się dynamicznie nad zachodnią Rosję. Czeka nas załamanie aury, ale - jak tłumaczy rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski - wciąż będzie cieplej niż zazwyczaj o tej porze roku. – Gdyby nie deszcz i wiatr, bardziej byśmy to odczuwali – zapewnia.

Pogoda. Do Polski nadciąga wichura. IMGW wydało ostrzeżenia

Wichura nad Polską zacznie szaleć w nocy z piątku na sobotę. "Wiatr może być, zwłaszcza nad morzem, groźny" – ostrzega IMGW. Synoptycy wydali alerty drugiego stopnia dla województw:

zachodniopomorskiego , dla powiatów: Świnoujście, kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, Koszalin, sławieńskiego;

pomorskiego, dla powiatów: słupskiego, Słupsk, lęborskiego, wejherowskiego, puckiego, Gdynia.

W sobotę na północy Polski wiatr może osiągnąć w porywach nawet 130 km/h. Wiało będzie też w pozostałych regionach kraju. Ostrzeżenia drugiego stopnia mają obowiązywać w nadmorskich powiatach województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Żółte alerty niższego stopnia mogą zostać wydane dla pozostałej części Polski, z wyjątkiem południowych powiatów województw: śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

– W weekend niemal w całym kraju będzie padał deszcz, na północy sumy mogą sięgać 10 mm. Na Wybrzeżu możliwe są burze – zapowiada Grzegorz Walijewski. Mimo to - w jego opinii - będzie stosunkowo ciepło: od 10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 15 na zachodzie i nad morzem. – Zimniej zrobi się dopiero w nocy z niedzieli na poniedziałek – przestrzega. Wtedy, według prognoz, w rejonach podgórskich Karpat temperatura może spaść do około minus 1 stopnia, a przygruntowe przymrozki będą możliwe w centrum i na wschodzie Polski.

– Dobra wiadomość jest taka, że w połowie przyszłego tygodnia spodziewamy się kolejnego ocieplenia. Choć temperatur dochodzących do 30 stopni już raczej nie będzie – podsumowuje Walijewski.