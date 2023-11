Prokurator powołał biegłych, którzy mają pomóc w ustaleniu, dlaczego strażak płetwonurek zginął w czasie poszukiwań Grzegorza Borysa - dowiaduje się reporter Radia ZET Maciej Bąk. To osoby, które brały udział w przeprowadzonym na początku listopada w miejscu tragedii eksperymencie procesowym. Okoliczności śmierci 27-letniego Bartosza Błyskala budzą wiele pytań, bo - jak ujawniliśmy - członek grupy poszukiwawczej nie miał do dyspozycji centrali do łączności podwodnej, a jedynie kablolinę. Przyczyną jego zgonu była niewydolność krążeniowo-oddechowa.