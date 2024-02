Jak powiedziała synoptyczka Ilona Śmigrocka z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w piątek 16 lutego na południu będzie słonecznie, tam też pojawi się ciepły wiatr fenowy. Pogodnie ma być też w centrum kraju. Tylko na północy niebo przykryją chmury i tam miejscami może spaść słaby deszcz. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda w piątek 16 lutego. Na termometrach 17 stopni

Temperatura będzie wszędzie dodatnia: od 8-10 stopni na wschodzie, 12-14 stopni w centrum, do 15 stopni na zachodzie i 17 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. – Tak ciepło będzie z powodu wiatru fenowego, czyli wiejącego z południa – wyjaśniła Śmigrocka. Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany. Nad morzem i w zachodniej części kraju okresami porywisty. Na południu i w górach do 55 km/h.

W nocy z piątku na sobotę na południu mogą pojawić się mgły ograniczające widoczność do 200-300 metrów. Więcej chmur na zachodzie i w centrum, tam również możliwe są niewielkie opady deszczu. Termometry wskażą od 2 stopni na południowym wschodzie i w kotlinach górskich, około 6 stopni w centrum kraju, do 10 stopni na zachodzie.

Załamanie pogody w weekend

Kolejne dni przyniosą nam dynamiczną pogodę. W sobotę będzie deszczowo w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni na Suwalszczyźnie i nad morzem do 12 stopni Celsjusza na południu. Wiatr w całej Polsce będzie porywisty - na nizinach do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h, a w górach do 75 km/h. W nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę rano na północy kraju wystąpi oblodzenie nawierzchni. Od niedzieli w północno-wschodniej Polsce nieco chłodniej, pojawią się opady mieszane - deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu.

Źródło: Radio ZET/IMGW