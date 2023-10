Wraca niebezpieczna pogoda. IMGW zapowiada, że wydane zostaną alerty

W piątek 27 października czeka nas powrót groźnej pogody i fala intensywnych opadów. Dzień będzie pochmurny. Drobne rozpogodzenia mogą pojawić się na północy kraju, natomiast na południu kraju wystąpią zachmurzenia całkowite.

- Miejscami w całym kraju opady deszczu, przy czym na północy bardziej przelotne. Na pozostałym obszarze - opady jednostajne, czyli po prostu będzie padało - powiedziała PAP synoptyczka IMGW Ewa Łapińska.

Wraca niebezpieczna pogoda. IMGW zapowiada alerty

- Co istotne, w Małopolsce, na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny opady będą okresami umiarkowane i silne. Tam spadnie sporo deszczu. W ciągu 12 godzin w Małopolsce do około 45 mm na metr kwadratowy, na Podkarpaciu do 50 mm, a na Lubelszczyźnie do 30 mm - ostrzegła synoptyczka. Dla tych rejonów wystawione zostaną również ostrzeżenia przed silnym deszczem.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 12 stopni na południu, południowym wschodzie oraz w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków północnych. - Tylko na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny porywisty, południowo-wschodni - dodała Łapińska.

Julia Szymańska (PAP)