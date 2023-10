Policja ma nowy trop ws. Grzegorza Borysa. "Może obserwować, co się dzieje w mediach"

Grzegorz Borys pozostaje nieuchwytny od tygodnia. W piątek 20 października służby otrzymały informację o znalezieniu ciała 6-latka w jednym z mieszkań w Gdyni. Zwłoki Olka z ranami kłutymi szyi znalazła matka chłopca. Przez ostatnie siedem dni policja opublikowała najnowsze zdjęcia poszukiwanego oraz prowadzi zakrojoną na szeroką skalę akcję w Trójmieście.

Do mieszkańców Trójmiasta i okolic wysłano SMS-ami nawet alerty RCB, aby nie utrudniali pracy policjantom, żandarmom wojskowym i innym funkcjonariuszom. W piątek "Gazeta Wyborcza" poinformowała o nowych poszlakach w sprawie.

Grzegorz Borys poszukiwany. Media: nowy trop policji

"W jednej z ziemianek policjanci znaleźli telefon komórkowy, kosmetyki i rzeczy, które mógł pozostawić po sobie Borys. Trop ten podjął pies" - poinformował dziennik. Policjanci sprawdzają na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego ziemianki i kryjówki, które mogą wykorzystywać fani tzw. bushcraftingu. Chodzi o umiejętność przetrwania w lesie przez długi czas przy użyciu zasobów dostępnych na miejscu.

- Zakładamy, że może mieć przy sobie kilka telefonów i obserwować, co dzieje się w mediach. Może też celowo wysyłać policji informacje z fałszywymi tropami - mówił rozmówca "GW".

Według dziennika najnowszy trop może sugerować, że Grzegorz Borys wciąż ukrywa się na terenie parku. - Nikt nie może natomiast zapewnić, że na pewno go widział - podkreślił policjant związany ze śledztwem.

W czwartek "GW" informowała, że wśród sprawdzanych teorii są dotyczące ucieczki Borysa promem do Szwecji. "Policjanci dostali też nagranie z kamery samochodowej z człowiekiem łudząco podobnym do poszukiwanego" - dodano. Do tej pory te hipotezy się nie potwierdziły. Pomorska policja odmawia oficjalnego komentowania poszlak publikowanych przez media.

Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać Grzegorz Borys, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni pod numerem telefonu 47 74 21 222 lub na numer alarmowy 112.

