Zima puka do Polski. Synoptycy IMGW pokazali prognozy na kolejne dni

Zima nieśmiało zaczęła wkraczać do Polski. Biało zrobiło się między innymi w Karkonoszach i Tatrach. Na zdjęciach z internetowych kamer widać zaśnieżoną Dolinę Pięciu Stawów, Dolinę Buczynową, Śnieżkę i Kasprowy Wierch. W najbliższych dniach śniegu na południu kraju z pewnością przybędzie.

"W górach przybywa śniegu! Na Kasprowym Wierchu grubość pokrywy śnieżnej wynosi obecnie 12 cm" – napisał na platformie X Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda długoterminowa. Ochłodzenie, deszcz i śnieg

Pogodę w Polsce kształtuje niż z ośrodkami nad Szkocją, Morzem Północnym i w rejonie Zatoki Fińskiej. W poniedziałek w województwach zachodniopomorskim i pomorskim obowiązują alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. W strefie nadmorskiej możliwe są burze. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie maksymalnie do 9-13 stopni Celsjusza.

We wtorek na północy oraz południu kraju prognozowane są słabe opady deszczu. W górach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą od 8 do 13 stopni. W środę temperatura wzrośnie do zaledwie 8-11 stopni. Dodatkowo uczucie chłodu na Wybrzeżu potęgować będzie dość silny wiatr.

W czwartek na północy pojawią się miejscami słabe opady deszczu. Na Podhalu chwyci przymrozek: -1 stopień Celsjusza. Temperatura na pozostałym obszarze kraju będzie się wahać od 7 do 12 stopni. Piątek przyniesie większe przejaśnienia. Niestety, pogoda popsuje się już w sobotę. Weekend będzie pochmurny z opadami deszczu, a w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą 5-10 stopni. Na Podhalu ponownie przymrozek.

