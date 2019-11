Przypomnijmy: sprawa dotyczy incydentu, który miał w miejsce w 26 października w jednym z kościołów w Bełchatowie (woj. łódzkie). Księża wezwali policję po tym, jak 13-latek przystępując do komunii wypluł hostię i schował ją do kieszeni.

Chłopiec tłumaczył później, że nie chciał jej gryźć, bo bolał go ząb. Duchowni jednak nie uwierzyli jego tłumaczeniom i aż do przyjazdu policji oraz rodziców trzymali go w izolacji na terenie parafii. Wyjaśniali później, że zrobili to w obawie przez "profanacją hostii". Ostatecznie sprawa nie będzie miała dalszego biegu i skończyła się pouczeniem stron.

Mocny komentarz Tomasz Sekielskiego

Głos w sprawie zabrał m.in. Tomasz Sekielski. Dziennikarz i dokumentalista, autor głośnego filmu "Tylko nie mów nikomu" o pedofilii w polskim Kościele Katolickich, nie ukrywał emocji w swoim wpisie na Facebooku:

6 miesięcy od premiery Tylko Nie Mów Nikomu. NIKT, dosłownie NIKT z Kościoła nie zgłosił chęci kontaktu/pomocy/zadośćuczynienia ŻADNEJ Z OFIAR, które opowiedziały w filmie swoją historie. Nie znalazł się nawet jeden duchowny...A teraz ścigają dziecko wypluwające opłatek...Polski Kościół AD 2019...Gdzie my k.... żyjemy?

Tomasz Sekielski oraz jego brat Marek (współtwórca "Tylko nie mów nikomu") przygotowują obecnie kontynuację filmu - druga część ma być gotowa jeszcze w tym roku, trzecia w 2020 roku. Prowadzą również zbiórkę funduszy na dokument o aferze w SKOK-ach.

RadioZET.pl/Facebook