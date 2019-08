Tragiczne skutki burzy. Spadające drzewo zmiażdżyło samochody

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 16.30 na drodze krajowej nr 25 koło miejscowości Drołtowice w powiecie oleśnickim. Na dwa przejeżdżające samochody osobowe spadło drzewo.

Jak relacjonowali świadkowie doszło tam wcześniej do załamania pogody, wystąpiły nagłe podmuchy wiatru. W wyniku tego zdarzenia uszkodzone zostały dwa samochody osobowe asp. szt. Sławomir Gierlach z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy

Dodał, że jedna z poszkodowanych osób została przetransportowana do szpitala we Wrocławiu śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a dwie lżej ranne osoby zostały zabrane do szpitala karetką.

Droga jest nadal zablokowana. Policja wytyczyła objazdy.

RadioZET.pl/PAP