Dominika Tajner-Wiśniewska z zarzutami. Według prokuratury miała wyłudzić kredyt

Według śledczych Dominika Tajner-Wiśniewska. we wrześniu 2013 roku "ubiegając się o wsparcie finansowe przedłożyła nierzetelne oraz nieprawdziwe pisemne oświadczenia dotyczące uzyskiwanych przez nią dochodów". Prokurator podał, że pracownicy SKOK Wołomin zostali również wprowadzeniu w błąd co do tożsamości osób, na których rzecz kredyt został faktycznie udzielony.

- Na skutek tych działań pracownicy SKOK Wołomin udzielili jej kredytu w wysokości jednego miliona złotych - wskazał Saduś. Jak przekazał Saduś Dominika Tajner.-Wiśniewska. nie przyznała się do zarzucanych czynów. - Odmówiła też składania wyjaśnień - dodał prokurator. Poinformował również, że beneficjentem "powyższych działań była nie tylko Dominika Tajner.-Wiśniewska, ale także przebywająca aktualnie w areszcie śledczym osoba ze ścisłego kierownictwa SKOK Wołomin".

Podał także, że w październiku 2018 roku Dominika Tajner-Wiśniewska. - uprzedzając zarzuty - złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z którego wynikało, iż to ona sama została oszukana przez osoby działające w SKOK Wołomin. - Śledztwo prowadzone w tym kierunku zostało umorzone wobec braku cech przestępstwa, a decyzję prokuratora utrzymał w mocy Sąd Okręgowy Warszawa-Praga postanowieniem z dnia 19 września 2019 r. - powiedział Saduś.

Wobec Dominiki Tajner.-Wiśniewskiej. prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego. Za zarzucane jej czyny grozi do 10 lat więzienia. Dominika Tajner.-Wiśniewska. jest córką prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera i byłą żoną piosenkarza Michała Wiśniewskiego.

RadioZET.pl/PAP