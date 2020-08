Duże zmiany na maturach. Uczniowie poznają pytania przed egzaminem

Wyniki matury 2020 nie były dobre i szef CKE tego nie ukrywa. Pytany, czy tak jak minister edukacji Dariusz Piontkowski uważa, że maturzyści nie przyłożyli się do egzaminów w tym roku, odpowiedział: - A jak ocenić to, że 20 tys. osób nie przeczytało „Wesela”? Z tego wniosek, że około 10 proc. maturzystów przyszło na egzamin, nie przeczytawszy obowiązkowych lektur. A lista jest naprawdę krótka, jest ich mniej niż tych, które mają obecnie ósmoklasiści. W sumie w gimnazjum i w liceum jest ich, zdaje się, trzynaście. Z tego jedna to „Bogurodzica”, trochę trenów, trochę bajek Krasickiego. Nie są to obszerne dzieła - powiedział Smolik.

Czy na kiepskie wyniki matury miała wpływ sytuacja związana z epidemią Covid-19 w Polsce? - Jeżeli ktoś pisze o bohaterach z powieści Reymonta, że tam się pojawiały zjawy i duchy, to jest to brak podstawowej wiedzy i nieprzygotowanie, a nie efekt pandemii – ocenił szef CKE.

Matura z języka polskiego z jawną pulą pytań?

Smolik zaznaczył, że jeżeli chodzi o język polski, to jego zdaniem sytuacja niewiele się zmieniła w porównaniu z poprzednimi latami, bo wyniki części egzaminu poza wypracowaniem, tzn. czytania ze zrozumieniem – są takie same jak w poprzednich latach.

Ale to właśnie w przypadku języka polskiego w kolejnych latach maturzyści powinni być gotowi na spore zmiany. - Między innymi będzie jawna pula pytań, które mogą pojawić się na egzaminie ustnym. Planujemy, żeby maturzyści losowali dwa zagadnienia. I jedno będzie z tej puli publicznej. To będą zadania dotyczące lektur – chcemy w ten sposób jasno zakomunikować, że nie da się zdać matury, nie znając lektur. Drugie pytanie będzie już, tak jak teraz, zupełnie nowe - poinformował szef CKE.

RadioZET.pl/PAP/DGP