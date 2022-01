Hotele zamknięte na ferie zimowe 2022? Jest głos członka Rady Medycznej

Ferie zimowe w ubiegłym roku szkolnym odbyły się w jednym terminie dla uczniów z całego kraju i trwały od 4 do 17 stycznia 2021 roku. Rząd twierdził, że nowe rozwiązanie zmniejszy mobilność uczniów i ich rodzin w kolejnych kilkunastu tygodniach, co przełoży się na spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Hotele zamknięte na ferie zimowe 2022?

Prof. Robert Flisiak pytany w Radiu ZET o ewentualne obostrzenia na okres ferii zimowych stwierdził, że zeszłoroczne decyzje polityków były błędne. – Skupiono ferie zimowe w jednym czasie, a powinno nam zależeć na tym, aby było jak najmniejsze zagęszczenie młodzieży i osób towarzyszących – powiedział prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Członek Rady Medycznej ds. COVID-19 przy premierze ocenił, że w tym roku należałoby zamknąć hotele i schroniska dla młodzieży. – Obawiam się, patrząc na decyzje polityczne niezwiązane ze wskazaniami medycznymi, że jest to nierealne do wprowadzenia w tej chwili – dodał.

Ferie zimowe 2022 w szkołach rozpoczynają się w sobotę. Dwutygodniowa przerwa w nauce nastąpi w czterech terminach od 15 stycznia do 27 lutego, zależnie od województwa. Pierwsi, od 15 do 30 stycznia, odpoczywać będą uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego. Od 22 stycznia do 6 lutego uczniowie z woj. podlaskiego i z warmińsko-mazurskiego. Od 29 stycznia do 13 lutego uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i z zachodniopomorskiego, a od 12 do 27 lutego uczniowie z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego.

Cała rozmowa Damiana Michałowskiego z prof. Robertem Flisiakiem jest dostępna na portalu RadioZET.pl.

RadioZET.pl