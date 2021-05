Incydent w Sejmie podczas przemówienia prezydenta. "Bidulce się pomyliło"

W uroczystości w Warszawie, w gmachu Sejmu, uczestniczyli m.in. prezydenci Polski i Litwy, z litewskim Sejm połączono się zdalnie.- Wielką zdobyczą, zwycięstwem narodów Europy Środkowo-Wschodniej, ciężko doświadczonych przez historię, gdy byliśmy w kleszczach imperialnych potęg, które odbierały nam wolność, jest to, że trwale zrozumieliśmy, jak ważni jesteśmy dla siebie, jak istotny jest nasz dialog, zaufanie, współdziałanie w obliczu współczesnych szans, wyzwań, ale i zagrożeń - mówił Andrzej Duda.

Prezydenci Polski i Litwy w Sejmie z okazji święta Konstytucji 3 maja. Gitanas Nauseda o Ukrainie

Prezydent oświadczył, że bardzo się cieszy, iż 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja jest świętowana w polsko-litewskim gronie z udziałem m.in. litewskiego prezydenta, a uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów RP oraz posłów Republiki Litewskiej jest "wielkim, symbolicznym wydarzeniem". - W imieniu Polaków chcę gorąco podziękować braciom Litwinom za historyczną drogę, jaką przebyliśmy, idąc ramię w ramię, za sojusze w obronie naszej i waszej niepodległości, za wzajemne wspieranie się - powiedział.

Gitanas Nauseda oświadczył z kolei, że "Litwa nadal kroczy ramię w ramię z Polską". Litewski prezydent stwierdził, że "żyjemy w trudnym okresie" i "tak jak 230 lat temu widzimy rosnącą na Wschodzie potęgę militarną, która stara się zaprzeczyć naszym wartościom i zagraża naszemu stylowi życia". Odniósł się także do dzisiejszej sytuacji politycznej na wschodzie. - Mobilizacja rosyjskich sił zbrojnych na granicy z Ukrainą i działania wojenne we wschodniej Ukrainie, dokonywane przez nielegalne, uzbrojone i wspierane przez Moskwę grupy, świadczą o wysiłkach, presji i podżeganiu do napięcia militarnego, jako dźwigni politycznego wpływu - mówił Nauseda.

- Pragnę podkreślić, że Litwa nigdy nie uzna nielegalnej aneksji Krymu i będzie działać na rzecz zakończenia faktycznej okupacji części wschodniej Ukrainy. Cokolwiek się stanie, nie możemy pozwolić, aby Ukraina ponownie osunęła się w przeszłość - oświadczył prezydent Litwy.

Posłanka KO wyciągnęła transparent podczas przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy

Podczas przemówienia Andrzeja Dudy w Sejmie nagle wstała i wyciągnęła transparent z napisem "Konstytucja" posłanka KO Klaudia Jachira. Zdjęcie opublikowała potem na Twitterze, opatrując komentarzem: "W Święto Konstytucji 3 maja przemawia w Sejmie PAD. Wstydź się, Polsko!" - napisała. I dodała: "Dopiero prezydent małej Litwy powiedział o Wolnej Ukrainie, bezprawnej aneksji Krymu, a nie ten nasz "przywutca". Naprawdę, wielki wstyd!" - dodała, odpowiadając internaucie.

Zachowanie posłanki KO skomentował w rozmowie z Polsatem wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. - Bidulce się pomyliło, że jest na wiecu pod Sejmem, a tymczasem była w Sejmie. Nie zorientowała się - powiedział.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/Polsatnews.pl