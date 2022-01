Kolejna prowokacja na granicy polsko-białoruskiej. MON pokazało zdjęcia

W rejonie placówki Straży Granicznej w Michałowie, na pasku granicznym, znaleziono manekina pozorującego migranta, który może posłużyć do dezinformacji – poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. To kolejna prowokacja na granicy ze strony białoruskich służb.

"W rejonie PSG Michałowo, na pasku granicznym, znaleziono manekina pozorującego migranta, który może posłużyć służbom białoruskim do dezinformacji. To kolejny przykład jak działają służby białoruskie" – napisało w piątek na Twitterze MON.

Z kolei rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska poinformowała, że do tej pory nie było tego typu prowokacji na granicy polsko-białoruskiej. – Zdarzało się, że były pozostawione ubrania w tym m.in. szlafrok powieszony na concertinie. Były też pozostawione butelki. Ale prowokacja z postawionym manekinem jest po raz pierwszy – tłumaczyła.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Trwa budowa zapory

W piątek 28 stycznia Straż Graniczna poinformowała, że ostatniej doby granicę z Białorusią próbowało nielegalnie przekroczyć 21 osób. Na odcinkach ochranianych przez placówki SG w Michałowie, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze cudzoziemcy w grupach od 4 do 9 osób nielegalnie przekraczali granicę, przecinając concertinę. "Wszyscy zostali zatrzymani. To obywatele Jemenu, Egiptu, Libanu, Iraku" - podała Straż Graniczna.

W zeszłym roku zanotowano 39,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W grudniu 2021 roku odnotowano ponad 1,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w listopadzie 8,9 tys., w październiku 17,5 tys., we wrześniu 7,7 tys., zaś w sierpniu 3,5 tys. Od 1 grudnia do 1 marca 2022 roku na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy, czy miejscowi przedsiębiorcy. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.

We wtorek ruszyła budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej. Prace odbywają się równolegle na czterech odcinkach. Roboty budowlane, na które zakontraktowano 644 mln zł, wykonują firmy Budimex oraz konsorcjum Unibepu i spółki zależnej Budrex. Zapora o łącznej długości 186 km i wysokości ponad 5,5 metra ma być gotowa w czerwcu tego roku.

RadioZET.pl/PAP